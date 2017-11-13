KPSS tercih süreci başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, yarından itibaren 23 Kasım'a kadar alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinden, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için KPSS-2017/2 Tercih Kılavuzu yayımlandı.

Buna göre, adaylar tercihlerini yarından itibaren 23 Kasım'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderecek.

İnternetten tercih gönderme işlemleri, 23 Kasım 2017 gecesi saat 23.59'da sona erecek.

Adayların, ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihli 2016-KPSS lisans ve 2016-KPSS ortaöğretim/önlisans oturumlarından birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili puanı almış olmaları gerekecek.