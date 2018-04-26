KPSS soruşturmasının yeni aşamasında ilk dava açıldı

Soruşturmasına 2010'da başlanan KPSS'nin Eğitim Bilimleri testi sonuçlarına yönelik şu ana kadar 3 binin üzerinde kişiye dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü KPSS soruşturmasında yeni aşamaya geçildi. Sınavın 60'ar soruluk Genel Kültür ve Genel Yetenek testi kapsamında ilk iddianame düzenlendi. "Bünyamin Ugar" adlı şüpheli hakkında düzenlenen iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

İddianamede sanığa "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları yöneltildi ve 21 yıl 9 aydan 47 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

"Danıştayda da FETÖ yapısının müdürü konumundaydı"

İddianamede, Ugar hakkında bazı şüpheliler ile gizli tanık beyanları bulunuyor.

Gizli tanık "Albatros"un, sanıkla ilgili iddianamede yer alan ifadeleri şöyle:

"Merkez evde toplantı yaptığı biliniyor. Birçok elemanı var." dediğine yer verilen iddianamede, yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli olarak ifadesi alınan Ö.P'nin de "Öğrencilere ders veriyordum. Bu dersler 2014 adli tatili sonrasına kadar devam etti. O tarihten sonra Ugar, beni Danıştay personelinden 5A derecesinde olanlara ders vermekle görevlendirdi. Bünyamin Ugar, o tarihlerde Yargıtay Bilgi İşlem'de çalışıyordu. Aynı zamanda Danıştay'da da FETÖ yapısının müdürü konumundaydı. Adalet Bakanlığı'nda çalışan A.S. de Ugar tarafından benim gibi Danıştay'da ders vermekle görevlendirilmişti."

Astsubaylık sorularını da sızdırdığı iddiası

İddianameye göre şüpheli olarak ifade veren M.S. de Ugar'ı teşhis ederek, "Balgat'ta benim kaldığım örgüt evine sohbet abiliği yapmaya gelirdi." dedi.

Tokat'ta ifadesi alınan H.S. ise "B.K, bir gün beni bir pansiyona, Bünyamin Ugar'ın yanına gönderdi. Ugar, bana 2009 yılı astsubaylık sınav sorularını kendi bilgisayarında göstererek ezberlememi söyledi. Daha sonra beni sorularla ilgili test etti. Sivas'ta girdiğim astsubaylık sınavında Ugar'ın bana göstermiş olduğu soruların aynısı çıktı. Sınav sonuçları açıklandığında 85 ya da 87 puan aldım." bilgisini verdiği kaydedildi.

Doğru sayısında dikkati çekici artış

İddianameye göre Tokat'taki Gaziosmanpaşa Üniversitesinden 2007'de mezun olan Ugar, KPSS'nin Genel Yetenek testinde 2007'de 38, 2008'de 35, 2009'da 33, soruların sızdırıldığı belirlenen 2010'da 58, 2012'de de 52 soruyu doğru yanıtladı.

Ugar, Genel Kültür testinde ise 2007'de 33, 2008'de 21, 2009'da 21, 2010'da 49 ve 2012'de 54 soruya doğru cevap verdi. İddianamede, "Ugar'ın doğru sayılarında olağanüstü ve şüpheli artış" bulunduğu belirtildi.

Eşi de KPSS şüphelileri arasında

Ugar'ın, FETÖ/PDY kapsamında tedbir uygulanan veya soruşturma yürütülen üç iş yerinde sigorta kaydının bulunduğu, bazı KPSS şüphelileriyle HTS irtibatı olduğu ifade edilen iddianamede, Ugar'ın eşinin de KPSS şüphelileri arasında yer aldığı anlatıldı.

Sınav sonuçlarına ilişkin soruşturma sırasında alınan bilirkişi raporlarına göre Ugar'ın "çok kuvvetli şüpheli" olduğu kaydedilen iddianamede, sanığın ByLock kullandığı ve Bank Asya'ya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından 21 bin 345 lira yatırdığına işaret edildi.

Ugar'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA