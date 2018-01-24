KPSS sorularının sızdırılmasında bin 265 şüpheliye daha dava

KPSS'ye ilişkin daha önce bin 133 kişi hakkında dava açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bin 265 kişi hakkında daha ayrı ayrı iddianame hazırladı. İddianameler, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamelerde şüphelilere, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlamaları yöneltildi.

İddianamelerin kabulü halinde şüpheliler 14 yıl 9'ar aydan 36'şar yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Bazı şüphelilerin FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı, FETÖ elebaşının talimatının ardından Bank Asya hesaplarında artış olduğu ve FETÖ şüphelileriyle HTS kayıtlarının bulunduğu bilgisine de iddianamelerde yer verildi.

İddianamelerde, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce hazırlanan iddianameler anımsatılarak, değişik yıllarda düzenlenen birçok sınavın sorularının FETÖ mensuplarınca ele geçirildiği kaydedildi.

Soruları sınavdan önce örgütlü olarak elde eden adayların kamuya ait malı kamuyu aldatarak ve haksız şekilde edinerek kullandıkları ve haksız başarı elde ettikleri, bunun sonucunda ÖSYM'nin zarara uğradığı da iddianamelerde anlatıldı.

Dava açılan şüpheli sayısı 2 bin 398 olacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce sanık sayısı 3 ile 230 arasında değişen 7 dava açmıştı. 583 sanığı kapsayan iddianamelerin ardından başsavcılık, 550 kişi hakkında yine ayrı ayrı dava açmış, dava sayısı 557, şüpheli sayısı ise bin 133'e yükselmişti.

Son iddianamelerin kabulü halinde, Temmuz 2010'daki KPSS'ye ilişkin dava sayısı bin 822, şüpheli sayısı ise 2 bin 398 olacak.

KPSS operasyonlarının geçmişi

KPSS'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında ise ilki 23 Mart 2015'te olmak üzere 10 operasyon düzenlendi. İlk dava 230 kişi hakkında 25 Aralık 2015'te açıldı. İddianamede, sınavdan önce soruların FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Ankara Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği görevlisi Berat Koşucu tarafından, Süleyman Mustafa İnanıcı aracılığıyla Yalvaç'taki sanık Baki Saçı'ya e-postayla gönderildiğine dair deliller üzerine başlatılan soruşturmada "örgüt" bağına da ulaşıldığı belirtildi.

KPSS soruşturmaları kapsamındaki ikinci davada 51 sanığa aynı suçlamalar yönelirken, üçüncü davada ise ÖSYM'nin soru hazırlama biriminde görevli 3 kişi sanık olarak gösterildi.

KPSS'ye ilişkin dördüncü davada 100, beşinci davada 91, altıncı davada 3 sanık, yedinci davada da 102'si asker eşi 105 sanık bulunuyordu.

Başsavcılık, bunun ardından 550 kişi hakkında da yine ayrı ayrı dava açtı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, şu ana kadar bazı davaları karara bağladı. Bunlar arasında ÖSYM Soru Hazırlama Biriminde görevli 3 kişinin "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 14 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldığı dava da bulunuyor.

Kaynak: AA