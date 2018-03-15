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Buradasınız : » » KPSS sorularının sızdırılması davasında 7 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis

KPSS sorularının sızdırılması davasında 7 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada 7 sanık, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılırken, 3 sanığa para cezası da verildi.

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KPSS sorularının sızdırılması davasında 7 sanığa 6 yıl 3er ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin davalarda 7 sanık, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Fatma Emül, Şeyma Çiçek Deniz, Fatih Önder, Ayşegül Küçükaslan, Canan Demir, Şule Yalçın ve Ayşegül Peköz'ün, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Heyet ayrıca, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanıklardan Demir, Yalçın ve Peköz'ün, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştıkları süreyi göz önünde bulundurarak Demir'i 262 bin lira, Yalçın'ı 239 bin 38 lira ve Peköz'ü 187 bin 210 lira adli para cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: KPSS davası, KPSS sorularının sızdırılması davası, fetullahçı terör örgütü
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