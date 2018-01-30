KPSS sorularının sızdırılması davasında 5 sanığa hapis

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Hüsna D, Züleyha O, Betül K, Derya A. ve Selin K'nın, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Heyet ayrıca, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanıklardan Selin K'nın "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

107 bin lira para cezası

Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştığı süreyi göz önünde bulundurarak Koca'ya 107 bin 200 lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme, sanıklardan Derya D'nin ise beraatına karar verdi.

420 kişi hakkında ayrı ayrı iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sınav öncesinde sızdırıldığı iddiasına ilişkin 420 kişi hakkında ayrı ayrı iddianame düzenlenmişti.

Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı iddianamelerde sanıklara, daha önce aynı suçlamalarla açılan davalarda olduğu gibi "FETÖ üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlamaları yöneltilmişti.

882 davada 2 bin 398 şüpheli yargılanıyordu

KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce sanık sayısı 3 ile 230 arasında değişen 7 dava açılmıştı. 583 sanığı kapsayan iddianamelerin ardından başsavcılık, 550 kişi hakkında yine ayrı ayrı dava açmış, dava sayısı 557, şüpheli sayısı ise bin 133'e yükselmişti.

Son olarak bin 265 şüpheli hakkında daha ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerin kabulüyle Temmuz 2010'daki KPSS'ye ilişkin dava sayısı bin 822, şüpheli sayısı ise 2 bin 398 olmuştu.

Kaynak: AA