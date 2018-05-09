KPSS sorularının sızdırılması davasında 2 sanığa hapis cezası verildi

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile bağlantılarının olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından, kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Gülizar Kaynak ve Betül Kırsakal'ın "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanık Kırsakal'ın, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün daha hapisle cezalandırdı.

Kırsakal'ın ayrıca "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştığı süre göz önünde bulundurularak adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Mahkeme, sanıklardan F.Ö. ve Y.A'nın beraat kararını açıkladı.

Kaynak: AA