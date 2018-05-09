  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.298
    EURO 5.101
  • BIST 100780.57
    ALTIN 181.37
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » KPSS sorularının sızdırılması davasında 2 sanığa hapis cezası verildi

KPSS sorularının sızdırılması davasında 2 sanığa hapis cezası verildi

FETÖ'nün 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 4 davada sanıklardan 2'si, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı, 2'si beraat etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
KPSS sorularının sızdırılması davasında 2 sanığa hapis cezası verildi

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile bağlantılarının olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından, kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Gülizar Kaynak ve Betül Kırsakal'ın "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanık Kırsakal'ın, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün daha hapisle cezalandırdı.

Kırsakal'ın ayrıca "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştığı süre göz önünde bulundurularak adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Mahkeme, sanıklardan F.Ö. ve Y.A'nın beraat kararını açıkladı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö, KPSS, soru
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER