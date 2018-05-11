KPSS sorularının sızdırılması davasında 2 sanığa hapis cezası

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile bağlantılarının olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Halil Kiraz'ın "FETÖ üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Gülşah Tunçbilek'in aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanık Tunçbilek'i "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün daha hapisle cezalandırdı.

Tunçbilek'in ayrıca "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştığı süre göz önünde bulundurularak adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Mahkeme, 3 sanığın beraatine karar verdi.

Kaynak: AA