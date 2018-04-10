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Buradasınız : » » KPSS sorularının sızdırılması davası 10 Temmuz'a ertelendi

KPSS sorularının sızdırılması davası 10 Temmuz'a ertelendi

230 sanıklı 2010 KPSS sorularının sızdırılması davasında tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

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KPSS sorularının sızdırılması davası 10 Temmuza ertelendi

İptal edilen 10 Temmuz 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 230 kişi hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından açılan ilk davanın duruşmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları ile şikayetçi kurumların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hayrettin Otçu, bazı sanıklarla ilgili farklı illerde "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlarından açılan davaların, mevcut dava dosyasıyla birleştirildiğini belirtti.

Duruşmada, sanıklara birleşen davalarla ilgili savunmaları soruldu. Ana dosya kapsamında yaptıkları savunmaları tekrarlayan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının da tahliyeye yönelik beyanlarını aldıktan sonra müzakereye çekildi. Müzakerenin ardından kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Duruşmaya 10 Temmuz'da devam edilecek. 

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, KPSS, FETÖ davası, fetö
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