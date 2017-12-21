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Buradasınız : » » KPSS sorularını sızdıran dört sanığa daha hapis cezası

KPSS sorularını sızdıran dört sanığa daha hapis cezası

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin birer tanıklı dört davada sanıklar "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

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KPSS sorularını sızdıran dört sanığa daha hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hırsızlığına ilişkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarında dört sanık için karar açıklandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Sanıklara 6 yıl hapis 

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah Kaya, Kadriye Akbudak, Seçil Kürşadoğlu ve Selda Öztürk'ün, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Mahkeme heyeti, ayrıca Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanıklardan Kaya ve Kürşadoğlu'na "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

18 Aralık'ta da Temmuz 2010 KPSS davalarında yargılanan 4 sanık "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: KPSS, fetö
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