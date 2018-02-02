KPSS savcısı hakkında 36 yıla kadar hapis istemiyle dava

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davanın sanıklarından Baki Saçı ve Ramazan Şimşek "müşteki", eski başsavcıvekili Şadan Sakınan ise "şüpheli" olarak gösterildi.

İddianamede, Sakınan'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Görevi kötüye kullanmak", "Suç delillerini yok etmek", "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından 36 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianameye göre Sakınan, Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) soruların sızdırılması nedeniyle iptal edilen Temmuz 2010 KPSS soruşturmasının başında kaldığı sürede etkin, tarafsız ve hızlı bir tahkikat yürütmeyerek soruşturmayı sürüncemede bırakıp akamete uğrattı.

Şadan Sakınan, soruşturmayı yürüttüğü dönemde, en önemli delil niteliğindeki 2010 KPSS'ye ilişkin evrakı muhafaza edip ayrıntılı bilirkişi incelemesi yaptırması gerekirken, ÖSYM Başkanlığına müzekkere yazarak sınav evrakının imha edilmesini sağladı.

İddianamede, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dosyasının, birleştirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini istemesine rağmen Sakınan'ın, söz konusu soruşturma dosyasını, kendisine ulaştıktan sonra hiçbir işlem yapmadan 2 yıl 83 gün beklettiği belirtildi.

Soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği, suçluyu kayırdığı ve suç delillerinin yok edilmesine imkan sağladığı bildirilen iddianameye göre Sakınan, sınav sorularının dağıtıldığı tespit edilen ve soruşturma kapsamında arama kararı çıkartılan örgüte bağlı Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneğine, arama yapılmadan önce polis gönderdi. Sakınan'ın talimatıyla derneğe giden polis, firari sanık Berat Koşucu ile görüşerek dernekte arama yapılacağını bildirdi.

"Görevini kötüye kullandı"

Sakınan'ın Trabzon cumhuriyet savcısı olduğu dönemde HSYK Genel Kurulunun 24 Ağustos 2016 tarihli kararıyla FETÖ/PDY üyeliği nedeniyle meslekten çıkarılmasına karar verildiği hatırlatılan iddianamede, suç delillerini müteselsilen yok ederek örgütün soruşturma ve suçtan kurtulmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

"Kamu kurumlarından haksız kazanç"

Sakınan'ın belirtilen eylemleri FETÖ/PDY üyesi olarak ve örgütün faaliyeti çerçevesinde, örgüt yararı ve talimatları doğrultusunda işlediği kaydedilen iddianamede, şüphelinin bazı FETÖ üyeleriyle ve KPSS sanıklarıyla telefon ve para irtibatı belirlendi.

Ayrıca Sakınan'ın kamu kurumlarından haksız kazanç elde ederek 'Himmet parası' adı altında bu yapıya yardım ettiği öne sürülen iddianamede, FETÖ/PDY kapsamında yürütülen soruşturmalarda haklarında adli işlem yapılan firmalarla da ekonomik ilişkilerinin olduğu, bu durumun MASAK raporuyla da belirlendiği vurgulandı.

İddianamede, "Şüpheli Şadan Sakınan'ın belirtilen delillerin tamamı birlikte değerlendirildiğinde; üyesi FETÖ/PDY içerisinde yer alarak hareket ettiği ve yürütmüş olduğu soruşturmada bahsi geçen terör örgütünü koruyup, soruşturma kapsamının dışında tutarak, etkin bir soruşturma yapmadan terör örgütüne fiili yardımda bulunarak, terör örgütünün faaliyetleri kapsamında hareket ettiği belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA