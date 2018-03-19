KPSS sanıklarına FETÖ üyeliğinden hapis

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Keskin, Asım Emre Meral ve Canan Cavlazoğlu'nun, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

3155 dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturması sürüyor.

KPSS'nin 10 Temmuz 2010'daki oturumuna ilişkin sorularının sınav öncesinde sızdırılmasına ilişkin bugüne kadar 3155 kişi hakkında dava açıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce 2398 kişi hakkında dava açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen günlerde 757 kişi hakkında daha ayrı ayrı iddianame düzenlemişti.

İddianamelerde şüphelilere, "FETÖ üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlamaları yöneltildi. Şüpheliler hakkında 14 yıl 9'ar aydan 36'şar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Son iddianamelerin kabulüyle Temmuz 2010'daki KPSS'yle ilgili dava sayısı 2579, şüpheli sayısı ise 3155 oldu.

560 dosya karara bağlandı

Öte yandan soruşturma dosyalarının gönderildiği Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, şu ana kadar 560 davayı karara bağladı.

Bunlar arasında ÖSYM Soru Hazırlama Birimi'nde görevli 3 kişinin "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 14 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldığı dava da var.

Kaynak: AA