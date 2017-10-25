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Buradasınız : » » KPSS sanığı asker eşleri hakim karşısında

KPSS sanığı asker eşleri hakim karşısında

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan 11 sanığın tahliyesine karar verildi.

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KPSS sanığı asker eşleri hakim karşısında

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına 11 tutuklu sanık ve tutuksuz yargılanan sanıklar ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıkların oluşturduğu belirtilen kamu zararının hesaplanmasına ilişkin bilirkişi raporu ile dava dosyasına gelen evrak ve diğer belgelere ilişkin sanıklar ve avukatlarının beyanları alındı.

Bilirkişi raporunu kabul etmeyen sanıklar, suçlamaları reddetti. Sanıklar, uzun süredir tutuklu bulunduklarını, bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının annesiz kalmalarından dolayı mağduriyet yaşadıklarını öne sürerek tahliyelerini istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak, 11 sanığın tahliyesine karar verildiğini bildirdi. Böylece, 102'si asker eşi 105 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı.

Duruşmaya, 16 Ocak 2018'de devam edilecek.

Etiketler: KPSS davası, ankara
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