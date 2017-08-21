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"Kozmik Oda kumpas davası"nda ilk duruşma

"Kozmik Oda" soruşturmasında, TSK personeline FETÖ/PDY mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis 121 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşmasına başlandı.

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&quot;Kozmik Oda kumpas davası&quot;nda ilk duruşma

"Kozmik Oda" soruşturmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis 121 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetlenmesinin ardından duruşmaya, sanık savunmalarıyla başlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Aralık 2009'da eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast düzenleneceği ihbarı üzerine başlatılan, meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'nin yürüttüğü "Kozmik Oda" soruşturmasında TSK personeline kumpas kurulduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi de "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetme", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iftira" suçlarını işledikleri belirlenen 121 sanık hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etmişti.

- Davanın sanıkları

Davanın sanıkları arasında eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, darbe girişiminin ardından TSK'dan ihraç edilen eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse, eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürleri Ayhan Koç ve Hamza Bayındır, eski Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi emniyet amirleri Mehmet Yayla ve Muhammet Türkoğlu, eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven ile çoğunluğu olay tarihinde Ankara ve İstanbul'daki terör ve istihbarat şubelerinde görev yapan çok sayıda polis ve bazı eski TÜBİTAK görevlileri bulunuyor.

Söz konusu isimlerden birçoğu FETÖ soruşturmaları kapsamında açılan başka davalarda da sanık olarak yer alıyor. AA

Etiketler: kozmik oda davası, tsk, fetö, ilk duruşma
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