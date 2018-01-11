'Kozmik oda' belgelerinin 'devlet sırrı' olup olmadığı incelenecek

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlatılan ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığının "kozmik odaları"nda günlerce süren aramalarla devam eden soruşturmada görev alan hakim ve savcıların "Fetullahçı terör örgütü üyesi olmanın" da arasında bulunduğu suçlardan yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar "Kozmik Oda" soruşturmasını yürüten eski savcı Mustafa Bilgili ile eski hakim Halil İbrahim Kütük, tutuksuz sanıklar Abdullah Bahçeci ve Nihal Uslu katıldı.

Belgelerin "devlet sırrı" olup olmadığı incelenecek

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil, dosyada yer alan 30 Aralık 2015 tarihli "İnceleme Heyeti Ön Raporu ve İnceleme Heyeti Sonuç Raporuna" göre davaya konu belgelerin ve bilgilerin devlet sırrı olup olmadığı, devlet sırrı niteliğini kaybetmişse bunun nedeni ve suç tarihinde devlet sırrı olup olmadığının araştırılması için önceki celsenin ara kararı uyarınca Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğine yazı gönderildiğini belirterek, buna, "Genelkurmay Başkanlığı ve diğer birimlerinin ve Özel Kuvvetler Komutanlığı temsilcilerinin içinde bulunacağı heyet oluşturularak düzenlenecek raporun daireye gönderileceği" yönünde cevap verildiğini kaydetti.

Sanıklar ve avukatları gelen belgeleri inceleyip, beyanda bulunmak için süre talep ederken, Cumhuriyet Savcısı Kenan Zeybek, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını istedi.

Mahkeme duruşmayı erteledi

Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğine müzekkere gönderilerek, 30 Aralık 2015 tarihli cevap yazısına göre, dava konusu belgelerin devlet sırrı olmadığının ifade edilmesi karşısında, bu belgelerin başlangıcından itibaren devlet sırrı olup olmadığı, devlet sırrı niteliğini kaybetmişse hangi nedene dayalı olduğu, suç tarihi itibarıyla devlet sırrı niteliğinde bulunup bulunmadığı hususunun bildirilmesinin istenmesini kararlaştıran mahkeme duruşmayı erteledi.

Sanıklar, "kozmik oda" soruşturması sürecinde FETÖ/PDY içerisinde yer alarak hareket etmek suretiyle devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilip askeri ve siyasal casusluk amacıyla açıklanması eylemine katılmakla suçlanıyor ve "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılanıyor.

Kaynak: AA