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Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında yangın: 8 asker dumandan etkilendi

Adana'nın Kozan ilçesindeki Jandarma Komutanlığı çamaşırhanesinde bir makinenin alev alması sonucu çıkan yangında, dumandan etkilenen 8 asker hastaneye kaldırıldı.

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Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında yangın: 8 asker dumandan etkilendi

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığının çamaşırhane kısmındaki bir çamaşır makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yoğun dumana neden olan yangın, askerler tarafından söndürdü.

Olay sırasında, çamaşırhanenin yan taraftaki yatakhane tahliye edildi. Bu sırada dumandan etkilenen 8 asker, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Eroğlu, hastaneye gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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