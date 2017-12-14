Koza-İpek Holding davasında 3 sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

FETÖ'nün firari sanığı Hamdi Akın İpek ile kardeşi Cafer Tekin İpek ve annesi Melek İpek'in aralarında bulunduğu 45 sanıklı Koza-İpek Holding davası Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanıklardan Ali Kılıçarslan, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Hasan Ünal adlı 3 sanık kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca duruşmaya katılmayan tutuksuz sanıklardan Akın İpek'in eşi Nevin İpek'in de aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında ayrı ayrı yakalama kararı çıkarıldı.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 19 Şubat 2018'e ertelendi.

Sanıklar; silahlı terör örgütüne üye olmak, vergi usul kanununa muhalefet ve özel belgede sahtecilik gibi suçlardan yargılanıyor.

Sanıklardan; firari Hamdi Akın İpek hakkında 77 yıl, tutuklu kardeşi Cafer Tekin İpek hakkında 90 yıl, diğer sanıklar için ise 10 yıl ile 30 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.

Kaynak: TRT Haber