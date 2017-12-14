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Buradasınız : » » Koza-İpek Holding davasında 3 sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Koza-İpek Holding davasında 3 sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

FETÖ'nün firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı davada 3 sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Koza-İpek Holding davasında 3 sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

FETÖ'nün firari sanığı Hamdi Akın İpek ile kardeşi Cafer Tekin İpek ve annesi Melek İpek'in aralarında bulunduğu 45 sanıklı Koza-İpek Holding davası Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanıklardan Ali Kılıçarslan, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Hasan Ünal adlı 3 sanık kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca duruşmaya katılmayan tutuksuz sanıklardan Akın İpek'in eşi Nevin İpek'in de aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında ayrı ayrı yakalama kararı çıkarıldı.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 19 Şubat 2018'e ertelendi.

Sanıklar; silahlı terör örgütüne üye olmak, vergi usul kanununa muhalefet ve özel belgede sahtecilik gibi suçlardan yargılanıyor. 

Sanıklardan; firari Hamdi Akın İpek hakkında 77 yıl, tutuklu kardeşi Cafer Tekin İpek hakkında 90 yıl, diğer sanıklar için ise 10 yıl ile 30 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.

Kaynak: TRT Haber

 

Etiketler: fetö, fetö çatı davası, akın ipek
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