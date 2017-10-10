Koyun yüklü kamyonda 56 kilo eroin bulundu

Diyarbakır'da koyun yüklü kamyonda yapılan aramada, İstanbul'a sevk edilmek istenen 56 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.
Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele ile Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek yürütülen çalışmada, Van'dan İstanbul'a uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.
Van'dan gelen koyun yüklü kamyon saat 21.00 sıralarında Diyarbakır girişinde durduruldu. Kamyonda yapılan aramada kabin kısmında "zula" tabir edilen bölüme gizlenmiş 100 paket halinde daralı 56 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken kamyonda bulunan 80 koyuna el konuldu.