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Köyü taşınanlara 4,5 dönüm çilek arazisi verilecek

KKTC'ye içme ve kullanma suyu temin etmek amacıyla yapılan Alaköprü Barajı çalışmaları kapsamında köyü taşınan vatandaşlara 4,5 dönümlük çilek arazisi verilecek.

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Köyü taşınanlara 4,5 dönüm çilek arazisi verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) içme ve kullanma suyu temin etmek amacıyla yapılan Alaköprü Barajı çalışmaları kapsamında, köyü taşınan vatandaşlara, konut desteğinin yanı sıra 4,5 dönümlük çilek arazisi verileceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KKTC'ye içme ve kullanma suyu temin etmek amacıyla inşa edilen Alaköprü Barajı ve diğer nedenlerle köyü taşınan çiftçilere devlet tarafından hem ev hem de tarım arazisi veriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da köyü taşınan vatandaşlara her türlü imkanı sunuyor.

Bu çalışmalar kapsamında barajın yapımından etkilenen Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Sarıağaç, Akine ve Ormancık köylerinden 326 aile için 208 milyon lira proje bedeliyle 326 konut, 3 köy konağı, 300 kişilik 3 cami, 16 derslikli bir okul ve arıtma tesisleri yapılarak hak sahiplerine teslim edildi.

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hak sahibi ailelerin geçimlerini temin etmek amacıyla tarımsal iskan projesi de hazırlanırken, projeye yönelik ihale gerçekleştirildi.

"Gelir kapıları da kapatılmamış oldu"

Bu çerçevede ayrıca hak sahibi her vatandaşa yaklaşık 4,5 dönüm çilek üretimine uygun tarım arazisi verilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Taşınma köylünün ihtiyaçları da gözetilerek yapıldı. Buradaki çiftçiler tarafından taşınan köyün etrafında çilek üretimi yapılıyordu. Gerekli araştırmalar ve incelemelerin ardından taşınma sonrasında da yine çilek üretebilecekleri tespit edildi. Ancak bunun için eğim sorunu ortaya çıktı. Eğim dolgu yöntemiyle azaltılarak çiftçilere çilek üretimi yapabilecekleri bir alan hazırlanmış oldu. Onların gelir kapısı da kapatılmamış oldu." ifadelerini kullandı. AA

Etiketler: KKTC, alaköprü barajı
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