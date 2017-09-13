Köylülerin klor gazından etkilenmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Siirt'in Aktaş köyündeki klor gazı sızıntısıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Aktaş köyünde 135 kişinin etkilendiği klor gazı sızıntısına ilişkin Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Kurtalan Belediyesine ait su deposundan çaldıkları klor tankını köye getirdiği belirlenen ve gözaltına alınan köy sakinlerinden C.Ç, C.C. ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıktaki sorgularının ardından C,Ç, C.C. ve A.K, "hırsızlık" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Siirt'in Aktaş köyünde tanktaki klor gazı sızıntısından etkilenen 135 kişi, Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında köy sakinlerinden C.Ç, C.C. ve A.K'nin Kurtalan Belediyesine ait su deposundan çaldıkları klor tankını köye getirdikleri ve merak ederek vanasını açtıkları belirlenmişti.