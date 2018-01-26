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Köylüler ve ekipler 7 yaşındaki Muhammet için seferber oldu

Kars'ta, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 7 yaşındaki Muhammet, köylüler ve ekiplerin yaklaşık üç saatlik zorlu mücadelesi sonucu hastaneye götürülebildi.

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Köylüler ve ekipler 7 yaşındaki Muhammet için seferber oldu

Kent merkezine 45 kilometre uzaklığındaki Arslanizi köyünde akşam saatlerinde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Muhammet Ayırkan'ın ailesi, durumu 112 Acil Servis görevlilerine bildirip yardım istedi.

Küçük Muhammet'i hastaneye götürmek için harekete geçen ambulanstaki sağlık görevlileri, yolu kardan kapanan köye gidemeyince olayı İl Özel İdaresi yetkililerine aktardı.

İş makinesi desteğindeki İl Özel İdaresi ve sağlık görevlileri köye doğru yola koyulurken bu süreçte köylüler de çocuğu bir otomobile bindirdi. Köylüler, traktör yardımıyla hem bu otomobili çekip hem de yolu açarak şehir merkezine doğru ilerledi.

Muhammet'in bulunduğu otomobili traktöre bağladıkları halat yardımıyla çeken köylüler, traktör ile köy yönünden açtıkları yolda iki kilometre gidebildi.

İl Özel İdaresi ekipleri de şehir merkezi yönünden iş makineleri ile yolu açıp arkalarından gelen ambulansın köylülerin yanına ulaşmasını sağladı.

Hasta çocuk, daha sonra sağlık görevlilerince ambulansa alınıp yaklaşık üç saatlik mücadele sonucu Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Küçük Muhammet'in sağlık durumu iyi

Hastanede tedavi altına alınan Muhammet Ayırkan'ın genel sağlık durumu iyi.

Muhammet'in babası Alaattin Ayırkan da ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Tipi, Muhammet Ayırkan, Kars, kar
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