"Köye dönüş"ü halayla kutladılar

Güvenlik tarafından PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlar sonrasında temizlenen bölgede, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve Derecik Belde Belediyesi "köye dönüş" etkinliği yaptı.

Derecik Belediyesi önünde bir araya gelen ve aralarında 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve Derecik Belde Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya'nın da olduğu grup, etkinliğin yapılacağı Balkaya Dağları yakınındaki Koçyiğit Köyü'ne hareket etti.

"Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Her şey vatan için" sloganları atan grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla yaklaşık 14 kilometrelik yürüyüşün ardından köye ulaştı.

24 yıllık hasret son buldu

1994 yılında terör saldırıları nedeniyle boşalan Koçyiğit Köyü yakınındaki alanda yapılan etkinlikte, vatandaşlar kurulan sofralarda birlikte yemek yedi.

Terör nedeniyle 24 yıldır hasret kaldıkları topraklarına geri dönmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, halay çekerek eğlendi.

"Devletimiz var olsun"

Köy sakinlerinden Salih Çetinkaya, terör örgütü PKK nedeniyle köylerini yıllar önce boşaltıklarını ve Derecik merkezine yerleştiklerini anlattı.

Köylerine dönmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Çetinkaya, "Devletimizin başlattığı operasyonlarla bu terör artık sona gelmiştir. Bundan sonra inşallah bu süreç devam edecektir. Ülkemize, bölgemize, köyümüze huzur gelecektir. Devletimiz var olsun. Biz de devlet için varız. Teşekkür ederiz büyüklerimize. Allah razı olsun" dedi.

İzzet Atilla da, bölgenin güzelliğine dikkat çekerek, "Bu köyde tekrar yaşamak istiyoruz. Böyle güzel bir köy yok. Balkayalarda meşhur bal var. Balkayalarda öyle otlar var ki dünyada böyle ot yok. Bu köydeyken hastalık görmüyorduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç ve beraberindeki 4 dağcı da tırmanış yaptı.

Kaynak: AA