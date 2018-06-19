"Köyden şehre gitme" projesiyle köylerdeki üretim iktisadi hale getirilecek"

Sivas Valisi Davut Gül, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

'Köyden şehre gitme' projesi ile köyüne geri dönene 300 koyun verileceğini belirten Tarım İşletmeleri Genel Müdürü İsmail Şanlı, şöyle konuştu:

"Bu proje ile köydeki üretimi, iktisadi bir hale getirmek suretiyle insanlarımızı, çiftçilerimizi, köylerinde kendi topraklarında daha zengin, daha müreffeh bir hale getirmek amaçlandı. Köyde insanımız koyun yetiştirirken ihtiyaç duyduğu faaliyet giderlerini biz avans olarak vereceğiz. Doğan kuzularını da sütten kesildikten sonra alacağız. İnsanları kendi köyünde, kendi evinde, çocuğuyla düzenli bir gelire, düzenli bir yaşantıya kavuşturmuş olacağız. 300 koyun projesinin temel mantığı budur."

"Çiftçilerimizi sözleşmeli üretim sistemine dahil etmiş oluyoruz"

Sivas'ta 122 çiftçinin projesi bankalar tarafından kabul edildiğini söyleyen Şanlı, "Bu çiftçilerimize 21 bin 900 damızlık koyunu vererek Sivas'a kazandırmış olacağız. Böylece çiftçilerimizi sözleşmeli üretim sistemine dahil etmiş oluyoruz" dedi.

Şanlı, projelerin Sivas'a ve Türkiye'ye ciddi katkılar sağlayacağını söyledi.

"Kredi faizlerinin yüzde 75'i kamu tarafından karşılanacak"

Vali Davut Gül ise, "Verilecek kredi faizinin yüzde 75’inin kamu tarafından karşılanacak olması ve 7 yıl boyunca bu kadar uygun bedellerle geri ödeme imkanının sağlanması çok önemli. Özellikle Sivas’ta bir kota uygulanmaması noktasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz ve TİGEM Genel Müdürlüğümüzün pozitif bir ayrımcılığı olmuştur" dedi.

250 bin düve projesi

Türkiye genelinde başlatılan 250 bin düve projesinin Sivas'taki durumu hakkında da bilgi veren Gül, düve müracaatının Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinesinde Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla alınmaya başlanıldığı söyleyerek, şartları tutan vatandaşlara temmuz ayı itibarıyla dağıtımların yapılacağı bilgisini verdi.

Kaynak: AA