Köyceğiz'i "sakin kent" yapacak proje başladı

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bakanlığın "yaşanabilir çevre ve marka şehirler" yapma vizyonundan hareketle, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan ilçede "Sakin Kent Köyceğiz Projesi" başlatıldı.

Bu kapsamda bakanlık, kaymakamlık, Köyceğiz Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sivil toplum kuruluşları ve yerel halkın işbirliği ile yürütülecek projenin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Metropol şehirlerin kalabalığına inat, geleneksel yaşam biçimlerini korumayı hedefleyen "Cittaslow (sakin kent) hareketi" ilkeleri çerçevesinde yürütülecek proje ile insanların birbirleriyle iletişim kuracağı, sosyalleşebileceği, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ama aynı zamanda alt yapı sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan bir yerleşimin oluşturulması hedefleniyor.

Köyceğiz'in ekolojik dokusu korunurken, çevre konusunda marka haline getirilmesinin de planlandığı proje kapsamında, mahalle alt yapıları çevreye uyumlu hale getirilecek, sokak lambaları güneş enerjisiyle aydınlatacak, yöresel ürünlerin sergilendiği pazar yerleri oluşturulacak ve yöresel mimari teşvik edilecek. Bu çerçevede yeni yapılar daha ekolojik ve çevreye uygun olacak. Mevcut yapılar ise gerek duyulması halinde buna uygun olarak rehabilite edilecek.

Ekolojik dengenin korunması için önlem alınacak

İlçede özellikle yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması da projede önemle üzerinde durulan hususlar arasında yer alıyor.

Karbon salınımının ve fosil yakıt kullanımının önüne geçmek için araç yolları yerine bisiklet yollarının teşvik edileceği çalışmaların da yapılacağı proje ile Köyceğiz'e gelen turistlere, çevre kalitesinin ve niteliğinin arttığı, karmaşa ve kaosun azaldığı bir ilçede tatil imkanı sunulabilecek.

Bu çerçevede turistlerin ağırlandığı pansiyonlarda da ekolojik dengenin korunmasına ilişkin önlemler alınacak ve çalışanlara bakanlıkça bu konuda eğitimler verilecek.

Köyceğiz Gölü içinde motorlu teknelerin çevreye verdiği zararların da önüne geçilmesinin planlandığı projeyle bölgede kano ve yelkenli kullanımına ilişkin faaliyetler yapılacak. Denize ulaşım ise güneş enerjili veya elektrikli teknelerle sağlanacak.

Çocukların ve engelli bireylerin de unutulmadığı projede, ilçede engellilerin hayatını kolaylaştıracak uygulamalar ile çocuklar için çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik kampçılık faaliyetleri düzenlenecek.

Köyceğiz'in, mahalle kültürü korunarak komşuluk ilişkilerinin hakim olduğu ve çocukların bilgisayar başından kalkıp, sokaklarda oyun oynadığı bir ilçe olması için çalışmalar yürütülecek.

"Sakin Kent Köyceğiz Projesi"nde yıl sonuna kadar alt projelerin oluşturulması ve sonraki 2 yıl içerisinde de uygulamaya geçilmesi planlanıyor.