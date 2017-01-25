Köyceğiz Gölü su sporlarının merkezi oldu

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde Kano Milli Takımı'nın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kürek takımları da kampa girerek hazırlıklarını sürdürüyor.

Sporcular sabahın ilk saatlerinden itibaren Köyceğiz Gölü'nde çalışma yürütürken, günün ilerleyen saatlerinde ise bölgenin tarihi alanlarını, antik kentleri, İztuzu Plajı, Dalyan Kanalı, Sultaniye Kaplıcaları'nı gezerek dinlenme imkanı buluyor.

Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla'nın elverişli doğası, tarihi ve kültürel dokusuyla her türlü sportif aktiviteye ev sahipliği yaptığını, özellikle sonbahar ve kış dönemlerinde bu çalışmaların daha yoğunlaştığını dile getirdi.

Bölgenin 12 ay spor turizmi için elverişli olduğunu ve her türlü sportif aktivitesini yapacak alan bulunduğunu anlatan Çiçek, kulüp ve federasyonlar için de Muğla ve ilçelerinin uygun iklimi ve tesisleriyle bulunmaz bir yer olduğunu ifade etti.

"Muğla, spor turizminde atağa kalktı"

Türkiye'nin bin 484 kilometre ile en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'da su sporlarının ağırlıklı olarak yapıldığına değinen Çiçek, "Muğla ve ilçelerinde yılın her mevsiminde spor etkinliği yapılması için alternatif metotları ve projeleri hayata geçiriyoruz. Muğla, ilçeleriyle birlikte tüm imkanlarını spora seferber etmiş durumda. Gençlerimizi sporla iç içe yaşatmak istiyoruz. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacak birçok kulüp ve sporcu kentimize gelerek kamp çalışmalarını yürütüyor." dedi.

Köyceğiz Gölü'nde de son yıllarda kano ve kürek takımlarının kamp yaptığına dikkati çeken Çiçek, "Önümüzdeki yıllarda Köyceğiz Gölü, su sporlarının merkezi olacak. Türkiye ve yurt dışından birçok takım hazırlıklarını burada yürütecek. Uluslararası yarışlara burada hazırlanacak." diye konuştu.

Muğla ve ilçelerinde sporun her alanında program yapıldığını vurgulayan Çiçek, bu kapsamda yeni tesisler de inşa edildiğini kaydetti. Vali Çiçek, 2016 yılında Muğla ve ilçelerinde düzenlenen ulusal ve uluslararası müsabakalara sporcu ve ailelerinin yanı sıra antrenörlerle yaklaşık 300 bin kişinin katıldığını kaydetti.

Su sporları merkezi yenilendi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ise Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nin kulüplerin kamp yapması için baştan sona yenilendiğini söyledi.

Köyceğiz Gölü kıyısındaki su sporları merkezinin modern haliyle sporcuların hizmetine sunulduğunu anlatan Öçalmaz, bu kapsamda bölgeye son dönemde kamp yapmak için kulüplerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Muğla'nın su sporları bakımından ülkenin en önemli bölgelerinden biri olduğuna işaret eden Öçalmaz, "Muğla'nın sportif faaliyetlerle ön plana çıkması bizi mutlu ediyor. Biz, bunların kalıcı ve sürdürülebilir olması için çaba gösteriyoruz. Muğla, bu anlamda son derece şanslı bir noktada. Köyceğiz de son dönemde su sporları merkezi olma yolunda ilerliyor. Kulüpler artık burada kampa giriyor ve hazırlık çalışmasını Köyceğiz Gölü'nde yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öçalmaz, Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde Kano Milli Takımı ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kürek takımlarının kamp yaptığını, sporcu ve antrenörle yaklaşık 200 kişinin 3 hafta burada kalarak kent ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren Galatasaray ve Fenerbahçe kürek takımı ile kano milli takım sporcularının bölgedeki çalışmalarını vatandaşlar da ilgiyle izliyor.