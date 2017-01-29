Köy yollarının açılmasına destek

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Akmazdam köyünün yolunu açarak "Köy yollarını açma" projesini buradan başlatan Lipton, proje kapsamında farklı illerde 100 köyün yolunu açmayı hedefliyor.

Yoğun kar yağışının yaşandığı illerde projeyi gerçekleştirmeyi hedefleyen Lipton, köy yolunun açılmasına destek olarak, vatandaşlara sıcak çay ikram etti.

Lipton Türkiye Pazarlama Müdürü Gamze Öztoygar yaptığı açıklamada, Türkiye'de bazı bölgelerde kış şartlarının ağır geçtiğini belirterek, "Ülkemizde kış şartlarının çetin geçtiği bölgeler var ve bu bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolları kapanıyor." dedi.

Yerel yönetimlerle işbirliği yaparak yolların açılmasında destek olduklarını vurgulayan Öztoygar, "Bizde 30 yıllık bir markayız, 30 yıldır çayseverlerin içini ısıtmaya çalışıyoruz. Lipton olarak yerel yönetimlerle bir iş birliği yapmak istedik ve yoğun kar yağışından dolayı yolları kapanan köylerin yollarının açılmasına destek olmak istedik bunu yaparken de çayımızla köyleri ziyaret ediyoruz onlara çay ikram ederek onarın içini ısıtmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Öztoygar, farklı illerde de projeyi hayata geçirmeyi amaçladıklarını hatırlatarak, "Bu projeyi 100 köyde yapmayı hedefliyoruz, bu sene iyi bir başlangıç oldu, ilerleyen yıllarda da Türkiye'nin içini ısıtacak, farklı projelere imza atmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Akmazdam köyü muhtarı Feridun Güneş de köyde kış şartlarının ağır geçtiğini anlatarak, yol güzergahında başka köy yolunun olmadığı için zaman zaman ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını bildirdi.

Güneş, Allah devletimize zeval vermesin, sıkıntılı olduğu zamanlarda köy yollarının kapalı olduğu anda aradığımız zaman hemen geliyorlar, sıkıntılı zamanlarda bizi yalnız bırakmadılar, İl Özel İdaresi ekiplerine her zaman ulaşabiliyoruz, hastamız olduğu zaman da gerekli yardımları yapıyorlar." şeklinde konuştu.

Yollarının açılmasına destek olan Lipton ekiplerin teşekkür eden Güneş, "Hava sıcaklığı sıfırın altında 25-30 derecelerde Lipton ekibi buraya gelerek köy yolunun açılmasına destek oluyor, köylülere çay dağıtarak içimizi ısıttı herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Köylülerden Cafer Kulaç ise bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarının kapandığına dikkati çekerek, "Kış koşulları sert geçiyor köy yolları kapanıyor açıldığı zaman haftada bir defa merkeze gidip ihtiyacımız olan malzemeleri alıp geliyoruz. Lipton ekibinin destek olup köy yolumuzun açılması bizleri mutlu etti." dedi.