Kosovalı kadınlardan TBMM'ye ziyaret

Türkiye-Kosova Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Zeyid Aslan, "Türkiye, Kosovalıların evidir, siz yabancı değilsiniz. Türkiye ile Kosova birbirinden ayrılması kolay olmayan iki ülke. Gönül sınırları içinde biriz." dedi.

Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derneği üyesi 40 Kosovalı kadın, Türkiye ziyareti kapsamında TBMM'yi gezdi.

Kosovalı kadınlar, Meclis'te Kosova Dostluk Grubu Başkanı Zeyid Aslan ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile bir araya geldi.

Kabulde konuşan Zeyid Aslan, Kosovalı kadınları Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Kosova ve Türkiye'nin ilişkilerinin derin bir geçmişi bulunduğunu söyledi.

Kosova'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Aslan, FETÖ'nün darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz gecesin de Kosovalıların Türkiye için dua ettiğini gördüklerini, bununla mutlu ve yalnız olmadıklarını hissettiklerini dile getirdi.

Aslan, Kosovalı kadınları FETÖ'ye karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, "FETÖ denen illet, sadece Türkiye'de değil, dünyada 140 ülkeye yerleşmiş durumda. Bunlara yüz vermeyin, bunlardan uzak durun. Bunların okullarına giden çocuklarınızı bu okullardan mutlaka alın. Çocuklarınızın beyinlerinin zehirlenmesine, ülkesine ihanet etmesine izin vermeyin." diye konuştu.

Türkiye'nin, Kosova'ya destek vermeyi sürdüreceğini ifade eden Aslan, "Türkiye, Kosovalıların evidir, siz yabancı değilsiniz. Türkiye ile Kosova birbirinden ayrılması kolay olmayan iki ülke. Gönül sınırları içinde biriz." dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da Kosovalı kadınlarla gerçekleştirdikleri toplantıya Irak Parlamentosunun Kerkük Milletvekili Hasan Turan ile katıldı. Gündoğdu, Kosova'ya yapılan yardımların devam edeceğini, her alanda Kosova'nın yanında yer aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA