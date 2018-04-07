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Buradasınız : » » Kosova'da yakalanan FETÖ'cülerle ilgili yeni deliller ortaya çıktı

Kosova'da yakalanan FETÖ'cülerle ilgili yeni deliller ortaya çıktı

MİT'in Kosova istihbaratıyla iş birliği içinde yürüttüğü operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen 6 FETÖ mensubunun örgüt bağlantılarına dair yeni deliller tespit edildi.

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Kosovada yakalanan FETÖcülerle ilgili yeni deliller ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, MİT tarafından yakalanan ve Türkiye'ye özel uçakla getirilen, örgütün üst düzey isimlerinden Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina hakkında yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Şüpheliler hakkındaki, ihbar üzerine 6 farklı ilin başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma dosyaları tek elde toplanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birleştirildi.

Başsavcılık, gelen dosyalar, alınan ifadeler ve emniyet ekibinin yaptığı çalışmalar neticesinde, soruşturmayı derinleştirdi.

Mustafa Erdem "Kosova İmamı"

Bir dönem Türkiye'de yaşayan şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ mensuplarının Avrupa'ya kaçışlarını organize ettikleri iddia edildi. Şüphelilerin tamamının FETÖ yapılanmasında üst düzey görevli olduğu ve Kosova'da bulunan örgüt okullarında çalıştığı belirlenirken, şüphelilerden Mustafa Erdem'in bir dönem örgütün ''Kosova imamı'' olduğu öğrenildi.

Yeni deliller ortaya çıktı

Yapılan araştırmalarda, şüpheliler Hasan Hüseyin Günakan, Yusuf Karabina ve Mustafa Erdem'in örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve bu program üzerinden yazıştıkları tespit edildi.

Şüpheli Cihan Özkan'ın örgüt elebaşısının talimatının ardından Bank Asya'daki hesabında artış yaşandığı, şüpheli Kahraman Demirez'in ise örgüt mensuplarıyla Kakao Talk programı üzerinden görüştüğü ve örgüte müzahir olduğu için kapatılan bir eğitim kurumunda SGK kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Yine diğer şüphelilerden Osman Karakaya'nın FETÖ'ye müzahir olduğu için kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne yardımda bulunduğu, ayrıca Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, Karakaya'nın isminin örgütün adli tıp yapılanması iddianamesinde de geçtiği belirtildi.

"Milyonlarca euroluk banka hesabı" iddiaları araştırılıyor

Şüphelilere ait el konulan bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi dijital materyallerin incelemesine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri devam ediyor. Şüphelilerin sorgusu da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nün oluşturduğu özel ekip tarafından sürdürülüyor.

Öte yandan, Kosova İstihbarat Ajansı'nın (AKİ), FETÖ mensuplarının mali faaliyetlerinin incelenmesi sırasında bu kişilerin Türk ve Kosova bankasında milyonlarca eurosunun olduğu iddiasının da, savcılıkça araştırıldığı kaydedildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: mit, Kosova, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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