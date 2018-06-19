KOSGEB Diyarbakır'da bin kişiyi işveren yaptı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla Girişimcilik Destek Programı kapsamında başlattığı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başarıyla sürüyor.

5 yılda 14 bin kişiye, uygulamalı girişimcilik eğitimleri verildi

KOSGEB Diyarbakır İl Müdürlüğü, kendi işini kurmak isteyen girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla 5 yılda 14 bin kişiye 32 saat süreli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verdi.

Bu eğitimi başarıyla tamamlayarak KOSGEB Girişimcilik Sertifikası'nı alan 320'si kadın bin kişi kurumun sağladığı krediyle kendi iş yerini açtı.

7 bin 600 kişiye destek verildi

KOSGEB Diyarbakır İl Müdürü Hasan Solmaz, yeni girişimci ve KOBİ'lere, finansmana erişimlerini, Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini artırmaları ve teknolojik alt yapılarını geliştirmeleri için uygulamaya geçirdikleri farklı programlarla hibe ve geri ödemeli destek sunduklarını söyledi.

Hibe ve geri ödemeli kredilerin en başında Girişimcilik Destek Programı'nın geldiğini belirten Hasan Solmaz, Diyarbakır'da beş yılda 5 bin 600'üne kredi, 2 binine hibe olmak üzere 7 bin 600 kişiye destek olduklarını vurguladı:

"Şimdiye kadar bin girişimcimizi işveren yaptık, onlara 25 milyon lira civarında destek ödemesi gerçekleştirdik. Dönem dönem faizsiz kredilerle özel işletmelere katkı verdik."

"250 milyon liranın üzerinde kredi hacmi oluşturduk"

Hasan Solmaz, Girişimcilik Destek Programı'nda 2016 yılında Türkiye birincisi olduklarını belirtti.

KOSGEB'in uygulamaya koyduğu yeni vizyonuyla yerli ve milli üretime büyük destek verdiğine işaret eden Solmaz, şunları anlattı:

"Diyarbakır'da son beş yılda girişimcilerimize ve KOBİ'lerimize 60 milyon liranın üzerinde destek ödemesi gerçekleştirdik. Sadece geçen yıl 21 milyon lira ödeme yaptık. 60 milyonun yanı sıra 37 milyon lirayla sadece verdiğimiz kredilerin faizini karşıladık. Karşıladığımız faiz miktarıyla 250 milyon liranın üzerinde bir kredi hacmi oluşturduk."

KOSGEB destekleri cesaret verdi

Girişimcilik Destek Programı'ndan faydalanarak aldığı krediyle kendi iş yerini açan Emine Alagöz, 7 yıl bir ilaç firmasında çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdiğini, KOSGEB desteklerinin bu konuda kendisine cesaret verdiğini söyledi.

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlara yönelik vitamin ve mineral kombinasyonlu ürünler imal eden işletme kurduğunu belirten Emine Alagöz, KOSGEB'in hibe desteğinin yanı sıra fuar, katalog, nitelikli eleman desteklerinden de faydalandığını ifade etti.

Programdan faydalanan Siracettin Yıldız da girişimcilik kursunu başarıyla tamamlamasının ardından 3 ortağıyla birlikte hazır giyim imalatı yapan firma kurmaya karar verdi.

"Yatırımımızı KOSGEB ile geliştirerek, daha çok istihdam sağlıyoruz"

Sicarettin Yıldız, 120 çalışanın bulunduğu atölyede Türkiye'de en çok bilinen giyim markalarından birine fason üretim yaptıklarını söyledi:

"İş yerimizi daha da büyütmeyi düşünüyoruz. 1600 metrekare kapalı alanımız var. Kapasite artırmak için 3 bin metrekare kapalı alana sahip atölye inşa ediyoruz. KOSGEB'den alacağımız 1 milyon liralık makine desteğiyle burada 350 kişiye istihdam sağlayacağız. Yatırımımızı KOSGEB ile geliştirerek, daha çok istihdam sağlıyoruz."

Kaynak: AA