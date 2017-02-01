'Koruyucu aile sevgi ve güveni daha iyi verecektir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Her ne kadar onlar emin ellerde olsa da bir aile yanında olmaları en ideal olan sistemdir. Evlatlarımızın kendi aileleri ve akrabaları yanında barınma imkanı yoksa, koruyucu aileler onlara kucak açmalıdır. Koruyucu aile modeli, evlatlarımızın, hayattaki en önemli ihtiyacı olan sevgiyi ve güveni onlara daha iyi verecektir." dedi.

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bir otelde düzenlenen "Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Gençlerin Atama Töreni"ne katıldı.

Emine Erdoğan, buradaki konuşmasında, bugün devletin sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerin, kurum bakımından ayrılırken sosyal bir güvenceye kavuşarak, düzenli gelire sahip olarak, hayat yolculuğuna katılacağını belirtti.

İhtiyaç duydukları süre boyunca devletin şefkat elini üzerlerinde hisseden gençlerin artık bir iş sahibi olacağını ifade eden Emine Erdoğan, tıpkı kendi evlatları gibi, onların başarıları için sevineceklerini, dertleriyle dertlenmeye devam edeceklerini bildirdi.

Çocuk evinde yetişen ve dünya çapında başarıya imza atan flüt sanatçısı Merve Başoğlu'nun, akademik ve sanatsal başarısının herkesi mutlu ettiğini kaydeden Emine Erdoğan, "Sevgi evlerimizin böylesine güzel bir misafiri olmuş, ne mutlu bize ve devletimize. Ben kendisini tekrar tebrik ediyor, ona hayat boyu başarılar diliyorum." dedi.

Emine Erdoğan, atama töreniyle 2 bin 974 gencin, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirileceğine dikkati çekti.

Toplumun emaneti olan gençlerin çok yönlü donatılarak yine toplum hizmetine uğurlandığını anlatan Emine Erdoğan, gençlerin her birinin bu ülkenin değerlerine sadakat içinde, topluma hizmet noktasında hayırlı birer insan olacağına inandığını vurguladı.

Emine Erdoğan, devletin kimsesiz evlatları için tüm dünyaya örnek olacak bir himaye modeli geliştirdiğini, korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların yuva sıcaklığını hissedebilecekleri sevgi evlerinde yetiştiğini kaydetti.

Koğuş tipi bakım evleri yerine aile ortamına benzer bir sistemde, çocukların temel güven duygusunu kazanarak büyüdüğünü, ailenin boşluğu tam olarak doldurulamasa da olabilecek en insani modelin uygulandığını belirten Emine Erdoğan, uzman personelin nezaretinde çocukların hayata hazırlandıklarına, eğitim hayatlarının burada etkin şekilde takip edildiğine vurgu yaptı.

Yurt dışına gittiğinde, sevgi evleri modelini örnek olarak gösterdiğini aktaran Emine Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda birçok ülkeye ilham verdiğini ve model olduğunu belirtti.