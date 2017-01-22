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Koruma altındaki Göksu Deltası'nda yangın

Göksu Deltası'nda çıkan yangına arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle müdahale edilemezken, ilerleyen saatlerde kendiliğinden söndüğü bildirildi.

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Koruma altındaki Göksu Deltasında yangın

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

Deltanın ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi Çavuşbucağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ancak arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edilemedi.

Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltada ilk belirmelere göre 80 dönüm sazlık arazinin yandığı aktarıldı.

Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale şansı olmayan yangın ilerleyen saatlerde kendiliğinden söndü.

Etiketler: Göksu Deltası, göksu deltası yangın, Mersin, Silifke
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