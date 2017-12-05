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Korsan taşımacılara ceza yağdı

Yetki belgesi olmadan korsan taşımacılık yapan taksi, minibüs ve otobüs gibi araçlara yönelik denetim yapıldı.

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Korsan taşımacılara ceza yağdı

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasının şikayetiyle, başkentin çeşitli noktalarında, korsan taşımacılık yapan taksi, minibüs ve otobüs gibi araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı karayolu denetleme ekipleri ve Oda yöneticileri de gözlemci olarak eşlik etti.

Ticari araç şoförlerinin yetki belgelerini ve diğer evrakını inceleyen ekipler, korsan taşımacılık yaptığı belirlenen araç sahiplerine ceza uyguladı.

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, aralarında "VIP taşımacılık" yapan araçların da bulunduğu korsan taksi, minibüs ve otobüslerin haksız rekabete yol açtığını, bunlarla kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Korsan taşımacılıkla mücadelede denetimlerin önemine işaret eden Yiğiner, "Yıllardır, taksici esnafının müşterilerini korsan taşımacılık yapanlar alıyordu. Bu konuyla ilgili bir ekip kurarak çalışmaları başlattık." dedi.

Yiğiner, korsan taşımacılığa ilişkin taksicilerin şikayetlerine dikkati çekerek, bu konudaki çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: korsan taksi, korsan araçlar
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