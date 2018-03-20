Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun derdest edilmesi davası sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Hadımköy General Kani Akman Kışlası ve Cezaevi'nde meydana gelen olaylarla ilgili 9'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada sanıkların yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Erol, Mehmet Yorğancı, Kenan Keskin, Münür Sözen, Eyüp Karahan, Okan Şentürk, Fatih Irmak ve Erhan Savur katıldı.

Hakkında açılan davanın bu dosya ile birleştirilmesine karar verilen tutuklu sanık Veysel Erten'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmaya 17 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada sanık Erten'in savunmasının tamamlanmasının ardından bir kısım tanıklar dinlenildi.

Tanık beyanları ve sanıklarla avukatlarının taleplerinin ardından mahkeme heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Salih Sol'a taleplere ilişkin görüşünü sordu.

Duruşma savcısı Sol, tutuklu sanıklardan Eyüp Karahan ve Okan Şentürk'ün adli kontrol şartıyla tahliyelerine, diğer tutuklu sanıkların ise bu hallerinin devamına hükmedilmesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, birleşen dosya sanığı Veysel Erten'in tahliyesine, diğer 8 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ceza istemleri

İddianamede, 11'i rütbeli 62 asker sanığın "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamalarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet; "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla da 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapsi isteniyor.

Tahir Bekiroğlu'nun derdest edilmesi eylemiyle ilgili 11 rütbeli sanığın ise, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçlamasıyla 12 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA