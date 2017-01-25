Kore Zaferi törenle kutlandı

Türk askerinin Kore Savaşı'na katılarak Kumyangjang-Ni Muharebesi'nde kazandığı zaferin 66'ncı yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

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Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda gerçekleştirilen törene, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, Garnizon Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengün, Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) Genel Başkanı emekli Albay Şükrü Tandoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, askeri ataşeler, Kore gazileri ve Kore'den gelen konuklar katıldı.

Kore Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan tören, saygı duruşu, Kore Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Büyükelçi Cho, Türk askerinin 1950'li yıllarda, soğuk hava koşulları ve tüm zorluklara rağmen bilmedikleri bir ülkenin barış ve demokrasiye kavuşması için hayatlarını ortaya koyduklarını söyledi.

Yaptıkları bu fedakarlık dolayısıyla Türk askerine minnet duyduğunu ifade eden Cho, "Bu fedakarlığınız olmasaydı, Kore şu anda çoğu vatandaşı Suriyeli mülteciler gibi ülkelerinden kaçmak zorunda kalan ve dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'nin bir bölümü olabilirdi. Özellikle Kumyangjang-Ni Muharebesi, komünist işgale karşı yapılan savunmanın dönüm noktası olmuştur." diye konuştu.

"Türkiye'nin bizi komünist işgale karşı savunduğunu asla unutmayacağız"

Tüm bunlar göz önüne alındığında Kore gazilerini unutmanın asla mümkün olmayacağını belirten Yunsoo Cho, "Kore halkı Türkiye'nin kendilerini komünist işgale karşı savunduğunu asla unutmayacaktır. Sizlere olan minnettarlığımızı göstermek adına Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cho, konuşmasında Kuzey Kore ile ilişkilerinden de söz ederek, şunları kaydetti:

"Kuzey Kore, hala tehlikeli bir kumar oynamaktadır. Geçen yıl komşu ülkeleri ve uluslararası toplumu tehdit eden 2 nükleer başlıklı füze denemesi gerçekleştirmiş ve 20'den fazla füze atmıştır. Bu sene uluslararası balistik füze denemesi yapacağını duyurmuştur. Bundan yıllar önce Kore Savaşı gazilerinin hayatlarını ortaya koyarak savundukları gibi, Kore halkı anavatanını şüphesiz ki koruyacaktır. Bu konuda bize olan desteğinizi devam ettirmenizi ve bizim yanımızda durmanızı rica ediyoruz."

TÜMGAZİDER Genel Başkanı Tandoğan da Kore Savaşı sırasında Türk ordusunun gerçekleştirdiği taarruzla düşmanın büyük bir kısmını imha ettiğini, Çin ordusunun yenilmezliğine son verdiğini anımsattı.

Türk askerinin Kore Savaşı'nın sona ermesinde büyük katkısı olduğunu dile getiren Şükrü Tandoğan, bu savaşta 892 Türk askerinin şehit olduğunu hatırlattı.

Şehitleri rahmetle andığını ifade eden Tandoğan, Büyükelçi Cho'ya hitaben, "Kore Savaşı'nda ülkeniz çok acı ve ızdırap çekti. Yüz binlerce Koreli hayatını kaybetti. Bu acı geçmişe rağmen asil ve vefakar Kore halkı, savaşın olumsuzluklarını kısa sürede gidererek, ekonomik yönden dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girmeyi başarmıştır." dedi.

İki ülke temsilcilerinin konuşmalarının ardından protokol üyeleri ile Kore gazileri, davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.AA