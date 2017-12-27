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Buradasınız : » » Kore Gazisi Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir süredir tedavi gören ve dün gece hayatını kaybeden Kore Gazisi Ahmet Yılmaz (88), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Kore Gazisi Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

İlyasköy'de düzenlenen törene Yılmaz'ın ailesi, yakınları, Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile çok sayıda kişi katıldı.

Ahmet Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı köy meydanına götürüldü. 

Yılmaz'ın cenazesi, İlyasköy Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: çanakkale, kore gazisi, Kore Gazisi Ahmet Yılmaz
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