  • 29 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.582
    EURO 5.337
  • BIST 96760.55
    ALTIN 184.258
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kore Gazisi Süleyman Meriç son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi Süleyman Meriç son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'de 86 yaşında vefat eden Kore Gazisi Süleyman Meriç'in cenazesi askeri törenle defnedildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kore Gazisi Süleyman Meriç son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi Süleyman Meriç 86 yaşında Edirne'de hayatını kaybetti.

Kore gazisinin Türk bayrağına sarılı tabutu, Lalapaşa Demirköy'deki mezarlığa getirildi. Meriç'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi.

Cenaze törenine Meriç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Lalapaşa Kaymakamı Şenol Öztürk, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Meriç, kore gazisi, askeri tören
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER