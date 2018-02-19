Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybettiği hastaneden alınan Şık'ın cenazesi, askeri konvoyla Yortan beldesindeki evine götürülerek helallik alındı.
Şık'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra belde meydanına götürüldü. Burada kıldırılan cenaze namazının ardından Şık'ın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Şık'ın ailesinin yanı sıra Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Karabük Garnizon Komutanı Jandarma Albay Tekin Nemlioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez, İlçe Emniyet Amiri Cumaali Öztekin, Karabük Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabahattin Çorbacı ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA