  • 19 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.755
    EURO 4.656
  • BIST 115881.96
    ALTIN 162.714
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde 89 yaşında vefat eden Kore gazisi Mustafa Şık'ın cenazesi defnedildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybettiği hastaneden alınan Şık'ın cenazesi, askeri konvoyla Yortan beldesindeki evine götürülerek helallik alındı.

Şık'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra belde meydanına götürüldü. Burada kıldırılan cenaze namazının ardından Şık'ın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Şık'ın ailesinin yanı sıra Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Karabük Garnizon Komutanı Jandarma Albay Tekin Nemlioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez, İlçe Emniyet Amiri Cumaali Öztekin, Karabük Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabahattin Çorbacı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kore gazisi Mustafa Şık, kore gazisi, Karabük
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER