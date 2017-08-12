  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de 91 yaşında vefat eden Kore gazisi Bota'nın cenazesi toprağa verildi.

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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi 91 yaşındaki Behçet Bota, son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 2 çocuk babası Kore gazisi Behçet Bota'nın cenazesi, Kurtuluş Camii'ne getirildi. Cenaze törenine, ailesi, yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Bota'nın cenazesi, burada kılınan namazın ardından askeri törenle, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye katılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, Kore Savaşı'nda gazi olan Bota'nın yaşlılığa bağlı hastalıklardan ötürü Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Özkütük, Behçet Bota'nın kentte yaşayan en yaşlı Kore gazisi olduğun belirterek, "Herkes tarafından sevilen ve sayılan Kore gazimiz, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Etiketler: eskişehir, kore gazisi
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