Kore gazisi askeri törenle toprağa verildi

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yaşayan Kore Savaşı gazisi İzzet Karalı, bir süredir yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı hayatını kaybetti. Gazi Karalı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda taşınarak Sumbas ilçesine bağlı Döğenli Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Döğenli, mahalle mezarlığına defnedildi.

Kore gazisi için düzenlenen törene TBMM Başkanlık Divan Kurulu Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun, askeri yetkililer, yakınları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Kaynak: İHA