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Buradasınız : » » Kore gazisi Ali Özmen son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Ali Özmen son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, Kore gazisi Ali Özmen, yaşamını yitirdi. Özmen'in cenazesi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Kore gazisi Ali Özmen son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Ali Özmen, Altınkum Mahallesi Yeşilkent Sitesi'ndeki evinde yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

1948 yılında teknik astsubay olarak Kore Savaşı'na katılan gazi Özmen'in cenazesi için Didim Merkez Camii'nde askeri tören düzenlendi.

Öğlen namazının ardından düzenlenen törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın yanı sıra çok sayıda vatandaşta katıldı.

Didim İlçe Müftüsü Ahat Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Özmen'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda taşındı; Didim Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: kore gazisi, aydın didim
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