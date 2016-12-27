KOP'un tamamlanma tarihi öne çekildi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Konya Ovası Projesi'nin (KOP) hızla ilerlediğini belirterek, yapılan yatırımlar sayesinde projenin bitiş tarihini 2023'ten 2019'a çektiklerini bildirdi.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın tarihte çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığına işaret etti. Konya Havzası'nın binlerce yıldır ziraat yapılan, dünyanın ilk zirai arazilerini barındıran, etrafı dağlarla çevrili yer olduğunu aktaran Eroğlu, "Tarihte 'En Muhteşem Türk Şehri' mertebesine yükselmiş bu ilimizin suyla imtihanı yıllardır sürüyor. Çünkü Konya kapalı havzası, su kaynaklarının kısıtlı ve buharlaşmanın çok yüksek olduğu, Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi konumunda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Konya Ovası'ndaki sulama probleminin yüzyıllardır gündemde olduğunu vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Öyle ki Abdülhamit Han'ın talimatları ile Konya Ovası'nın sulanabilmesi adına gerekli tesislerin yapımı için fizibilite çalışmaları yapılır ve Kasım 1907'de projenin sözleşmesi imzalanır. Yıllar süren çalışmalar sonucunda 1913 yılında proje uygulamaları tamamlanarak Türkiye'nin ilk sulama şebekesi işletmeye açılır. Konya Ovası'nın 57 bin hektarlık kısmının sulanması maksadıyla yapılan Çumra sulama tesislerinin başlangıcı Osmanlı'nın da son eserlerindendir."

Bakan Eroğlu, Konya Ovası'nın yüzyıllık rüyasını gerçekleştirmek için KOP'un hızla ilerletildiğini vurguladı.

En büyük sulama projelerinden biri olan KOP'un, 14 sulama, 3 içme suyu, bir enerji olmak üzere toplam 18 büyük projeyi içerdiğini anlatan Eroğlu, bitiş tarihinin daha önce 2040'tan 2023'e çekildiğini belirtti. Eroğlu, "Bu proje çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatlarıyla Cumhuriyet tarihinde yapılanlardan daha fazlası son 10 yılda yapıldı. Yaptığımız bu yatırımlar sayesinde projenin bitiş tarihini öne çekerek 2019 olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Havzadaki su kaynaklarının kıt olmasının kendilerini suyun yönetimi konusunda farklı yöntemlere ittiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle projelerimizi, suyu en ekonomik şekilde kullanacak projeler şeklinde belirledik. Bu yüzden kapalı borulu sistem olan en modern sistemleri kullandık. Ayrıca komşu havzalardan yeni su kaynaklarını temin etmek için projeler geliştirdik. Gembos ve Göksu havzalarından su temin etmek için çalışmaları başlattık. Bu çerçevede, Gembos Derivasyonu ile Gembos Havzası'ndan Akdeniz'e boşalan sular 2007 yılında tamamlanan Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'nda toplandı. Toplanan bu su, 3,5 kilometresi tünel olan 15,8 kilometre uzunluğundaki derivasyon kanalı vasıtasıyla Beyşehir Gölü'ne ulaştırıldı. Beyşehir Gölü'ne aktarılan yıllık ortalama 180 milyon metreküp su ise derivasyon kanalı ile Suğla Depolaması'na, oradan Mavi Boğaz adı verilen kanyona ve sonrasında Apa Barajı'na ulaştırıldı. Beyşehir Gölü-Suğla Depolaması-Apa Barajı arasında suyun iletileceği kanalın uzunluğu yaklaşık 100 kilometredir."

KOP ile 3 milyon kişiye içme suyu temin edilecek

Bakan Eroğlu, su rüyasını gerçekleştirmek için uygulamaya konulan KOP'un tamamlanmasıyla bölgedeki 3 milyon kişinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanacağını aktardı.

Proje ile 11 milyon dekar zirai alanın suya kavuşturulacağını belirten Erroğlu, şu bilgileri verdi:

"Ayrıca bu proje ile yıllık 3 milyar kilovatsaat enerji üretilecek ve 100 bin kişiye doğrudan, binlerce kişiye ise dolaylı olarak iş imkanı sunulmuş olacak. Bakanlık olarak, Konya Ovası'nı 'Tahıl Ambarı' kimliğine yeniden kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. 100 yıllık bu rüyayı hayata geçiriyoruz. Konya Ovası, yapılacak stratejik planlarla hem Türkiye'nin, hem de dünyanın muhtemel gıda krizinden kurtulmasını sağlayabilecek kapasiteye ulaşacaktır. Proje ile Konya Ovası'nın yüzde 40'ı sulanabilir hale gelecek, böylece bölgede su sıkıntısı çekilmeyecek. Ürünlerden yüksek verim alınacak, üretimi yapılamayan ürünler de yetiştirilebilecek ve pek çok yeni sektörel fırsatlar doğacak. Üretim ile birlikte ihracat kapasitesi de artacak ve ülkemize döviz girdisi sağlanacak. Bu sayede Konya Ovası'nın her yıl milli ekonomiye 1 milyar dolarlık katkı sağlaması hedefleniyor."