"Köprüler kenti Edirne bir köprüye daha kavuştu"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çeşitli ziyaret ve açılışlar için geldiği kentte programına temelini dönemin sağlık bakanıyken attığı Karaağaç Köprüsü'nde incelemede bulunarak başladı.

Köprünün hizmete geçecek hale geldiğini ancak açılışının Başbakan Binali Yıldırım'la yapılacağını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, Karaağaç Mahallesi sakinlerinin uzun süredir bu köprüyü beklediklerini bildirdi.

Yaklaşık 2 kilometrelik köprünün, "köprüler şehri Edirne'ye" bir köprü daha eklendiğini belirten Bakan Müezzinoğlu, şunları ifade etti:

"Tabi Edirne köprüler şehri. Bu köprülere bu dönemde Karaağaç Köprüsü'nü de ilave etmemiş olmamız, özellikle Meriç Nehri'nin taşkınları döneminde Karaağaç bölgesinin yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıracak. Bölgenin TEM otobanıyla bağlantısını sağlayacak. Şehrin ulaşımına önemli bağlantıları da sağlayacaktır.

Karaağaç Köprüsü Edirne'nin tarihi bir köprüsü olacak. Yanılmıyorsam bin 943 metre uzunluğunda, çok önemli açıklığı olan bir köprü. İnşallah bağlantı yolları da tamamlandığında Edirne için fevkalade önemli bir eser olacak. İnşallah gelecek kuşaklar 100 yıl sonra 200 yıl sonra bu köprüyü farklı boyutlarıyla bizim Meriç köprüsünü, Tunca Köprüsü'nü andığımız gibi Karaağaç Köprüsü de tarihe miras olarak kalacak ben şimdiden tüm emeği geçenlere, başta o dönemine Ulaştırma Bakanı şimdiki Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Edirnelilere hayırlı olmasını diliyorum."

Kentte adının "Mehmet Müzzinoğlu Köprüsü" konmasının istendiği köprünün adıyla ilgili soruya Bakan Müezzinoğlu, "Köprünün adı önemli değil, kendisi önemli. Eser kendini göstermiş hayırlı olsun" yanıtını verdi.

Bakan Müezzinoğlu Sarıbayır mevkisi girişinde Edirne Valisi Günay Özdemir'in makam aracının direksiyonuna geçti, bir süre köprüde ilerledi. Bakan Müezzinoğlu'na Vali Günay Özdemir'de yan koltukta eşlik etti.

Taşkın zamanında tarihi köprülerin suyla dolması nedeniyle geçişlerin sağlanamadığı Karaağaç Mahallesi'ne TEM bağlantısı sağlaması açısından önemli sayılan Karaağaç Köprüsü, 2013 yılında dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım ile dönemin Sağlık Bakanı Müezzinoğlu tarafından atılmıştı.AA