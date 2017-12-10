Köprüden kaçak geçme dönemi sona eriyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Senegal'in başkenti Dakar'da Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir gazetecinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçen kamyon ve otobüslere yönelik sorusu üzerine Arslan, gece geç saatlerde yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçen kamyon ve otobüs sürücülerini uyardıklarını belirterek "İstanbul Valiliği ile konuştuk. Buradan kaçak geçenler köprüden önceki son çıkış noktalarından döndürülecek. Hem ceza yiyecekler hem de geri gidecekler.” dedi.

Sürücülerin kurallara uymasının önemli olduğunu hatırlatan Arslan, "Sürücüler gelen cezalarla mağdur olmasınlar. Hem ceza yiyecekler hem de mağduriyet yaşanacak. Bir kural konulmuşsa herkes lütfen uysun, kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz” açıklamasında bulundu.

"Kaçak geçen yabancı araçlara gümrük yaptırımı"

Köprü ve otoyollardan ücret ödemeden geçen yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmek üzere olduklarını söyleyen Arslan, şunları söyledi: "Yabancı araçlarla ilgili sistemi kuruyoruz. Yabancı araçlar eğer kaçak geçiş yaparsa gümrük kapısından çıkamayacaklar. Cezasını ödeyip çıkacaklar.”

"Havalimanına ilk metro hattını 2019’da açmayı planlıyoruz"

Yeni Havalimanı bağlantı yolları hakkında da bilgi veren Arslan, "Havalimanına ilk metro hattını 2019’da açmayı planlıyoruz. Atatürk Havalimanı’na 60 milyon yolcu taşıyoruz. Oraya iki yol bağlantısı var, E-5 ve sahil yolu. Yeni Havalimanı’na ise 5 yol bağlantımız olacak. Korkulacak bir durum yok. Toplu taşıma servisleri de hızla devreye alınacak.” dedi.

"Avrasya Tüneli'nden geçiş 20 binden 49 bine çıktı"

Avrasya Tüneli’nin birinci yılını doldurmak üzere olduğunu belirten Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, “Avrasya’dan şu anda günlük ortalama araç geçişi 49 bin seviyelerinde. Geçen yıl 20 bin ile başlamıştık ancak yıl başına kadar ücretsiz taşıma yapmıştık. Şu anda 48 bini geçtik” değerlendirmesini yaptı.

Yeni Havalimanı için Türk Hava Yolları’nın (THY) “Önce başka havayolları taşınsın” talebini değerlendiren Arslan, “Önce diğerleri gelsin, sonra biz gidelim olmaz. Milli bayrak taşıyıcımızı nasıl biz her zaman öncelikliyor isek Yeni Havalimanı’nın hizmete girmesinde ve başarılı hizmet vermesinde aynı şekilde onlar da hizmet edecek. Milli bayrak taşıyıcısı olmak bunu gerektirir. Havalimanı 29 Ekim’de hizmete açılacak. Kalan 11 ayda herkes gecesini gündüzüne katıyor. Buna THY de dahil.” diyerek sözlerini tamamladı.

AA