  • 19 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.749
    EURO 4.656
  • BIST 116510.97
    ALTIN 162.478
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Köpeklerini kemerle döven şahıs gözaltına alındı

Köpeklerini kemerle döven şahıs gözaltına alındı

Adana'da yaramazlık yaptıkları için köpeklerini döven şahıs gözaltına alındı, köpekleri ise sahiplendirilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Köpeklerini kemerle döven şahıs gözaltına alındı

Adana'nın Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre İbrahim Perçin, ‘Kiraz’ ve ‘Limon’ isimli golden cinsi köpeklerini evi dağıtıp yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cezalandırmak için kemerle dövmeye başladı.

Bu sırada yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu şahıs hakkında şikayetçi oldu. Polis tarafından kısa sürede evi tespit edilen Perçin, gözaltına alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise köpekleri alarak hayvan barınağına teslim etti. ‘Kiraz’ ve ‘Limon’ adlı iki köpeğin kısa sürede sahiplendirileceği öğrenildi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, köpekler, gözaltı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER