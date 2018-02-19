Köpeklerini kemerle döven şahıs gözaltına alındı

Adana'nın Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre İbrahim Perçin, ‘Kiraz’ ve ‘Limon’ isimli golden cinsi köpeklerini evi dağıtıp yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cezalandırmak için kemerle dövmeye başladı.

Bu sırada yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu şahıs hakkında şikayetçi oldu. Polis tarafından kısa sürede evi tespit edilen Perçin, gözaltına alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise köpekleri alarak hayvan barınağına teslim etti. ‘Kiraz’ ve ‘Limon’ adlı iki köpeğin kısa sürede sahiplendirileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA