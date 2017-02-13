Köpekleri sahiplendi, evi yenilendi

Yozgat’ta hayvanseverler, bakıma muhtaç olduğu halde sokakta donmak üzereyken köpeğe ve 6 yavrusuna sahip çıkan engelli Osmanpaşa Aslan'nın evini boyayıp eşyalarını yenileyerek, davranışını karşılıksız bırakmadı.

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Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gençler, 58 yaşındaki Osmanpaşa Aslan’ın Yozgat'taki evinde bulunan eski eşyaları çıkardı. Evi boyayan gençler, temizlik yaptıktan sonra hayırsever vatandaşların da yardımıyla aldıkları kanepe, koltuk, buzdolabı ve mutfak eşyasını eve yerleştirildi.

Ankara’da mobilyacılık yapan hayvanseverlerden Osman Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanpaşa Aslan’ın köpeklere sahip çıktığını Yozgat’taki hayvan koruma ekibinden öğrendiklerini söyledi.

Aslan’ın, bakıma muhtaç olmasına rağmen vicdanlı davranarak köpek ve yavrularına sahip çıktığını ifade eden Kaplan, "Osman amcanın evini ziyaret ettik. İmkanları kısıtlı olmasına rağmen köpeği ve 6 yavrusunu sahiplendiğini gördük. Böyle vicdanlı birisi için biz de bir şeyler yapalım istedik. Hem amcamızın evini düzelttik hem de köpekler için yuva yaptık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Melike Erkul da Yozgat Hayvan Koruma Ekibi olarak Osmanpaşa Aslan’ın davranışını karşılıksız bırakmadıklarını belirterek, "Osmanpaşa amcanın evi çok kötüydü. Evini elimizden geldiği kadarıyla yeniledik. Osmanpaşa amcayla birlikte hepimiz çok mutluyuz." diye konuştu.

Evde yalnız yaşayan, kamyon şoförlüğü yaparken 5 yıl önce beyin felci geçirdiği için konuşma yetisini kısmen kaybeden Osmanpaşa Aslan da yardımlarından dolayı gençlere teşekkür etti. AA