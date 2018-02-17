Köpek ve horoz dövüştürenlere operasyon

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, ihbar üzerine, hayvan dövüştürdüğü iddia edilen kişilerin evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda bulunan 19 yaralı köpek ile 23 horoz, Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Köpek dövüştüren 3 kişiye 9 bin 450 lira, horoz dövüştüren 5 kişiye ise 53 bin lira para cezası verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, tedavileri tamamlanan hayvanlardan 15 köpeğin sahiplendirildiğini söyledi.

Kaynak: AA