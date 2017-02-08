  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Köpek mamasından uyuşturucu çıktı

Kayseri'de 250 polisin katıldığı operasyonda, arama yapılan evlerde beşiğe gizlenmiş tabanca, köpek maması kutusuna saklanmış uyuşturucu bulundu.

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Köpek mamasından uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polis ekiplerinin 26 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, beşikte tabanca, köpek maması kutusunda uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu bulunduran ve satanlara yönelik 26 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona 26'sı rütbeli 250 polis katıldı.

Evlerdeki aramada, köpek maması, şeker ve sakız kutuları içi ile iç çamaşırları arasına saklanmış uyuşturucu, beşiğe gizlenmiş tabanca bulundu.

Operasyonda, 65 gram eroin, 50 gram kannabinoid, 3 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile 7 av tüfeği, kurusıkıdan çevrilme 2 tabanca, 3 G3 piyade tüfeği fişeği, 8 bıçak, bir kurusıkı tabanca ve 119 fişek ele geçirildi. 25 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan biri, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Milletvekili miyim de beni çekiyorsunuz?" dedi.

Etiketler: kayseri, uyuşturucu operasyonu
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