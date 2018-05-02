  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.155
    EURO 4.986
  • BIST 103128.5
    ALTIN 174.936
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Köpeğe kızdı, hamile gelinini bıçakladı

Köpeğe kızdı, hamile gelinini bıçakladı

Ankara'da hamile gelininin evde beslediği köpeğe kızan kişi, tartıştığı gelinini ve köpeğini bıçakladı, ardından aynı bıçakla kendisini yaraladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Köpeğe kızdı, hamile gelinini bıçakladı

Ankara Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Şehit Cemalettin Caddesi'nde yaşayan Ahmet T, hamile olan gelini Emek T. ile evde beslediği köpek yüzünden tartışmaya başladı.

Köpeği evde istemediğini söyleyen kayınpeder, tartıştığı hamile gelini ve köpeğini bıçakladı. Daha sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan Ahmet T. ve gelini, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gelin Emek T, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bir süredir şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen ve aynı bıçakla kendisini yaraladıktan sonra Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet T'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Yaralanan köpeğin ise Emek T'nin komşuları tarafından veterinere götürüldüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: ankara, alrındağ, hamile gelin, köpek
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER