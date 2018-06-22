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Köpeğe avucundan su içiren polise ödül

Malatya'da, avucundan köpeğe su içiren polis memuru Seyit Kurtulmuş, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından ödüllendirildi.

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Malatya'da, köpeğe avucuyla su içirirken çekilen videoyla gündeme gelen trafik polisi Seyit Kurtulmuş'a, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından ödül verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Urhal, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Seyit Kurtulmuş'u makamında kabul etti.

Urhal, Kurtulmuş'a örnek davranışından dolayı gümüş tabak hediye etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu da Kurtulmuş'a plaket verdi.

Malatya İnönü Caddesi'nde bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde polis memuru Seyit Kurtulmuş susayan bir sokak köpeğine eğilerek elleriyle su içirmişti.

Video, sosyal medyada hızla yayılmış ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenmişti.

Kaynak: AA

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