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Kopan elektrik telleri çok sayıda patlamaya sebep oldu

İstanbul Arnavutköy’de henüz bilinmeyen bir neden alev alarak yanmaya başlayan elektrik direğinde meydana gelen patlamalar nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

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Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde İstanbul Arnavutköy’deki İslambey Mahallesi Itır Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak arasındaki elektrik direğinin telleri henüz bilinmeyen bir nedenle yere düşerek yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve BEDAŞ ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine seyrettiği esnada direkte çok sayıda patlama meydana geldi.

Patlamalar nedeniyle mahalleli büyük panik yaşadı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa bir süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. BEDAŞ ekipleri ise alanda inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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