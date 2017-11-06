Kop Tüneli'nde ışığa doğru yolculuk sürüyor

Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan, Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya açılan yolların en önemli geçit noktasında bulunan Kop Dağı'nda yapımı süren tüneldeki kazı işleminin yüzde 46'sı tamamlandı.

Erzurum-Bayburt karayolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'nda yapımı devam eden ve Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacak olan Kop Tüneli, tamamlandığında hem bölgedeki ticarete hem de turizmin gelişmesine önemli katkı sağlayacak.

Temeli Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olduğu dönemde atılan ve yapımına 5 yıl önce başlanan çift tüplü tünel, 13 bin metre uzunluğunda olacak.

Toplamda 358 milyon liraya mal olacak ve bölünmüş yolun bitmesiyle yılda 1 milyon 869 bin saat zaman, 9,7 milyon litrelik de akaryakıt tasarrufu sağlaması amaçlanan tünel aracılığıyla vergiler dahil yılda toplam 96,4 milyon lira tasarruf edilerek milli ekonomiye de önemli katkı sunulacak.

Kop Dağı Geçidi, kışın sürücülerin kabusu oluyor

Karayolları 12. Bölge Müdürü Enver Şerif Bağ, yaptığı açıklamada, "Her bir tüpü 6 bin 500 metre olan çift tüplü tünelin toplam uzunluğu 13 kilometre. Şu ana kadar da kazı ve destekleme işlemlerinde 6 bin 20 metre yolu tamamladık. Bölgenin yapısı çalışmalarımızı etkilese de çeşitli müdahalelerle bunları aşıyoruz. Ayrıca bu yıl tamamlanan yaklaşım tüneliyle çalışan tünel kesitinin kazıldığı kaya yüzeyinin ilerleme hızı iki katına çıktı. Bu bağlamda Kop Tüneli'nde 2019 yılı sonu itibarıyla ışığı görmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA